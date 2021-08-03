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Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит свой отпуск (фото)

Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит свой отпуск: любимый, собака и купальник (фото)

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь всегда активно ведет свои соцсети

На этот раз девушка делится со своими подписчиков фотографиями с долгожданного отпуска. По фото видно, что у Елены-Кристины и ее возлюбленного — Павла Розенко — эмоции от радости просто взрываются.

Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит свой отпуск: любимый, собака и купальник (фото)

Фото @elena_kristina_lebed

Влюбленные уехали отдыхать к Черному морю, которое оказалось немного прохладным.

— Айсберги слева, а где пингвины? — поделилась своими впечатлениями от моря ведущая Нового канала. Кстати, выглядит она просто чудесно.

Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит свой отпуск: любимый, собака и купальник (фото)

Фото @elena_kristina_lebed

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В отпуске Елена-Кристина успевает и у моря отдохнуть, и хорошо выспаться. Кстати, с парой поехала в путешествие и их любимица — французский бульдог по имени Сара, с которой они отсыпаются вместе.

 

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Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

И конечно, на отдыхе, ведущая «Аферисты в сетях» не забывает о положительные эмоции. Как, например, на этом фото.

 

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Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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