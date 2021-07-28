Елена-Кристина Лебедь о том, как не стать жертвой популярной аферы в соцсети: приглашение в театр

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь предупредила о новой схеме мошенников

Знакомства в интернете — всегда рискованная вещь, ведь вы не знаете, кем действительно является человек по ту сторону экрана. Даже вполне безобидное предложение может оставить вас без копейки в кармане — например, приглашение в театр. Детальнее об этой схеме рассказала Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал.

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— Представьте ситуацию: вам в социальных сетях написала девушка или парень с приглашением пойти в театр на первое свидание. Естественно, вы думаете: «Почему бы и нет?» И соглашаетесь. Тут вам бросают ссылочку якобы на страницу театра, чтобы вы купили билеты, — рассказала Елена-Кристина Лебедь. — Вы вводите данные своей карты… и после этого у вас со счета списываются все деньги! Это — фейковый сайт, который выглядит, как сайт бронирования билетов. Там может быть написано «Афиша», «Наши премьеры», «Наши актеры». Все это делается для того, чтобы обмануть вас и получить данные карты, с которой потом можно будет списать все деньги.

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Способ уберечься от обмана максимально прост: никогда не переходите по непонятным ссылкам от незнакомых людей. А если на свидание все-таки очень хочется — подойдите к этому вопросу ответственно.

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— Как только в соцсетях какой-то прекрасный незнакомец или незнакомка приглашают вас в театр, не нужно сразу отказываться. Просто устройте небольшую проверку, — посоветовала ведущая Нового канала. — Скажите: «Да, давай пойдем, но мне друзья посоветовали вот такой спектакль, давай пойдем именно на него». Если собеседник не будет настаивать и бросать вам ссылку — можете смело идти на свидание.

Больше разоблачений схем аферистов можно увидеть в проекте «Аферисты в сетях» на Новом канале и YouTube.

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