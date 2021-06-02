Побутова рутина: як Олена-Крістіна Лебідь ділить хатні обов’язки з коханим

Ведуча гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла про життя з Павлом Розенком

Цілими днями Олена-Крістіна Лебідь полює за шахраями – хитромудрі схеми обману довірливих громадян вона показує у проекті «Аферисти в сітях» щопонеділка на Новому каналі. Та на особисте життя час теж знаходиться – вже більше двох років ведуча зустрічається з екс-віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. Разом їм завжди добре, і навіть побут ніяк не псує відносин.

– Хатні обов’язки ми не ділимо. Є робот-пилосос, він – «сам з вусами». Є посудомийка – вона теж «з вусами», – зізналася Олена-Крістіна Лебідь в інтерв’ю журналу «Теленеделя». – Словом, сучасний світ дозволяє забути про хатні обов’язки і просто насолоджуватися домашнім затишком під хропіння Сарочки (французький бульдог, якого Олена-Крістіна та Павло завели трохи більше року тому, – прим. ред.).

Тим більше, у пари є спільні інтереси, до яких вони із задоволенням долучають і домашнього улюбленця.

– У нас спільне хобі – подорожі! Автомобільні – взагалі наш улюблений формат. І Сарочки теж. Тому від моменту «нумо рвонемо?» до моменту «повертай, нам на цю трасу» іноді може пройти хвилин 20. Ну, 25 – це якщо Сарі ще потрібно бантик зав’язати, – посміялася ведуча проекту, який вже багато років успішно показує Новий канал.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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