Олену-Крістіну Лебідь запросили працювати в ескорті

Ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал) викрила нову схему шахраїв

На сайтах з пошуку роботи можна знайти вельми привабливу вакансію – за роботу адміністратором салони краси пропонують 20-25 тисяч зарплати. Але за спокусливою пропозицією стоїть жорстка афера, яку викрила ведуча Олена-Крістіна Лебідь у шостому сезоні гостросоціального проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка.

– Вакансія виглядає безневинно. Зарплата – симпатична. Нічого підозрілого. Але запрошують на роботу лише дівчат. А потім – бац! І пастка закрилася, – каже Олена-Крістіна Лебідь.

Щоб розставити всі крапки над «i», ведуча Нового каналу вирушила на співбесіду. Перше, що її насторожило – відбір претендентів на роботу проходить у звичайній квартирі в житловому будинку. Друге – на вході перед тим, як перейти до заповнення документів, просять залишити свої особисті речі, крім паспорта (спойлер: під час співбесіди телефон і гроші крадуть із сумки). Третє – роботодавець цікавиться не досвідом і попередніми місцями роботи, а особистими даними та інформацією про сім’ю. І – кульмінація. Дівчині, яка шукає роботу, повідомляють, що вакансія вже зайнята. Але можуть запропонувати кращу роботу – ескорт.

– Ви хочете просидіти все життя в офісі й перебирати папірці? А так вам нічого не треба буде робити – просто супроводжувати бізнесменів, йти поруч і мило усміхатися, їздити в дорогих автомобілях. Повірте, це дуже вигідно! Більшість клієнтів зачаровуються дівчатами і пропонують інтим, але до ваших обов’язків це не входить. Лише ви будете вирішувати, чи хочете цього, чи ні. Погодитеся – зможете отримати за ніч до п’яти тисяч доларів, – обіцяли ведучій Нового каналу під час співбесіди.

Що ж відбувається з дівчатами, які погоджуються на таку роботу? Вони справді супроводжують чоловіка на якусь зустріч, де їх накачують чимось до безпам’ятства і… звинувачують у крадіжці величезної суми. А потім змушують відпрацювати її. Натурою. Якщо жертва захоче піти в поліцію – почнуть погрожувати, що зроблять щось її рідним, всю інформацію про яких та сама «злила» під час заповнення анкети.

– Запам’ятайте: в жодному нормальному офісі вас не попросять залишити в коридорі особисті речі. Щойно скажуть: «Залиште сумочку», одразу тікайте звідти! – підкреслила ведуча Нового каналу.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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