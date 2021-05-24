Олена-Крістіна Лебідь – про весілля: це має бути спонтанно

Ведуча Нового каналу поділилася своїми враженнями від примірки весільної сукні

Щоб бути максимально переконливою під час перевірки на вірність, ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь щоразу перевтілюється. Наприклад, у шостому сезоні проекту, який Новий канал показує щопонеділка, дівчина приміряла весільну сукню. А чи готова Олена-Крістіна стати нареченою в реальному житті?

– Сукня, до речі, була дуже важка, я навіть не очікувала. А мені при цьому потрібно було линути і пурхати. Вбрання оздобили декором зі скла, а за відчуттями – наче цегла! – поділилася враженнями Олена-Крістіна Лебідь. – Будь-яка дівчинка, звісно, любить гарні сукні, але стати нареченою по-справжньому якось не захотілося.

Весілля зі своїм коханим – екс-віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком – ведуча не планує, хоча вони разом вже не один рік.

– Мені здається, це має бути якось спонтанно. Прокинулася вранці, взула балетки – і до РАГСу, – сказала ведуча Нового каналу.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

Фото – @elena_kristina_lebed

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