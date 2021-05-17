Аферист вивіз Олену-Крістіну Лебідь у ліс

Найбезстрашніша ведуча Нового каналу ризикувала життям заради викриття шахрая

Побачення з моряком далекого плавання. Ресторан. Дюжина устриць. Здавалося б, ніщо не віщує біди. Чим закінчиться цей вечір, не могла уявити навіть досвідчена ведуча проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал показує щопонеділка, Олена-Крістіна Лебідь. Але про все по порядку.

Все почалося з листування на сайті знайомств з моряком Ярославом. Він покликав дівчину на побачення — пригощав устрицями, дарував перлини… Але найцікавіше почалося наступного дня — він забрав Олену-Крістіну на машині та повіз в автомобільний кінотеатр.

— Потім його плани різко змінилися — це головна ознака будь-якої афери! І ми з’їхали на якусь сільську дорогу, нібито забігти до його брата, — сказала Олена-Крістіна.

Там-то афера і почала розкручуватися з шаленою швидкістю. Поки ведуча і її супутник стояли в лісі біля машини, до них вибігли двоє агресивно налаштованих чоловіків, які вперше за всю історію проекту направили на Олену-Крістіну пістолет! Щоб захистити дівчину, Ярослав перехопив зброю і вистрілив у нападників. Потім сказав, що вбив їх, а Олена-Крістіна — співучасниця злочину. Мовляв, якщо не хоче сісти в тюрму — повинна заплатити 10 тисяч доларів, щоб він «відмазав» їх обох. Чим закінчилася ця афера, дізнаєтеся вже в понеділок, 17 травня, о 19:00 на Новому каналі.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

Фото – @elena_kristina_lebed

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