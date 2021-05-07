Олена-Крістіна Лебідь вперше показала маму

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) поділилася найпотаємнішим бажанням про матір

Напередодні Дня матері ведуча проекту «Аферисти в сітях», який вже 10 травня стартує в ефірі Нового каналу, Олена-Крістіна Лебідь вирішила познайомити всіх зі своєю мамою. Вона вперше показала спільне фото з найближчою людиною. І, до речі, порадувала не лише зворушливим знімком, а й чорно-білим кадром, де ведуча ще маленька. Також розповіла про найзаповітніше бажання, пов’язане з мамою.

Моторошно та цікаво: 3 психологічних трилера від Олени-Крістіни Лебідь

– Я хотіла подарувати їй Louis Vuitton, зірочку з неба, модні окуляри і всі дива світу!!! А вона каже, що головне Диво в неї вже є. Хоч скільки б я робила для мами найрізноманітніших подарунків, реакція на них завжди одна. Цитую: «Головне, щоб ти була щаслива і здорова!», – з усмішкою розповідає ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь. – І я все розумію, адже на її подарунки завжди відповідаю аналогічно. Додаю лише одне слово: «і ВІЧНА!»

Дивіться прем’єру шостого сезону «Аферисти в сітях» у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!