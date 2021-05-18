Олена-Крістіна Лебідь викрила квартирних аферистів

Ведуча Нового каналу попереджає: до договорів на оренду житла треба ставитися дуже серйозно і уважно перечитувати, перш ніж підписати

Що може статися, якщо ви вирішите орендувати квартиру через неперевірену фірму? Відповідь неприємна, але дуже проста: потрапивши до рук до аферистів, можна залишитися на вулиці без копійки в кишені. Як працює ця схема, розповіла ведуча Олена-Крістіна Лебідь у шостому сезоні гостросоціального проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка.

– Я вдала з себе приїжджу, яка щойно прибула на київський залізничний вокзал. Там побачила оголошення якоїсь контори, що займається орендою квартир. «Клюнула» і я – озброїлася прихованими камерами й вирушила туди, – розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

Офіс нічим не примітний, але прийом – на найвищому рівні. Зустріли ведучу такими усмішками, ніби вона щонайменше дружина президента. І одразу почали пропонувати варіанти житла. Причому дуже пристойні квартири з хорошим ремонтом здавали в оренду за безцінь – по 5-7 тисяч гривень, що для Києва, вважай, задурно.

Коли Олена-Крістіна визначилася з квартирою, настав момент Х – підписання договору. Навколо нього і крутиться вся схема. Річ у тім, що до документів відразу ж прикріплюють чек про оплату, тим самим прикриваючи призначення платежу, а це не оренда житла, а надання інформаційних послуг. Тобто, поки людина думає, що заплатила 10 тисяч гривень за два місяці оренди, насправді вона платить за папірець з адресою квартири. Яка не факт, що взагалі здається в оренду.

Якщо вчасно не помітили підступ – і гроші втратите, і без квартири залишитеся. Аферисти відразу відправлять вас за адресою забирати ключі від житла, але, звісно, на зустріч до вас ніхто так і не прийде ні через годину, ні через чотири. На жаль, повернути гроші не вдасться – договір уже підписаний.

– У черговий раз повторю: уважно дивіться, що підписуєте, щоб потім не опинитися на вулиці! – радить ведуча Нового каналу.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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