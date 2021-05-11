Олена-Крістіна Лебідь «втекла від нареченого»

Ведуча гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) допомогла дівчині дізнатися, наскільки сильні почуття її хлопця

У шостому сезоні проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка, Олена-Крістіна Лебідь продовжила не тільки викривати шахраїв, але і влаштовувати перевірки на вірність. Заради однієї з них ведучій навіть довелося приміряти весільну сукню — в образі нареченої дівчина намагалася спокусити хлопця однієї з глядачок, Олесі, щоб перевірити, чи здатний він на зраду. І дізнатися, чи готовий Олексій взяти в дружини свою кохану, з якою зустрічається вже п’ять років.

— Я була в образі, якого побоювався наш герой — урочиста, святкова, трохи оголена наречена, —розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

Щоб розкрутити героя на відвертість, ведуча влаштувала «випадкову» зустріч з ним у місті, коли той їхав на обід. Олена-Крістіна Лебідь грала наречену, яка втекла з весілля при вбранні, попросивши Олексія підвезти її додому. Дорогою ведуча ненароком влаштувала справжній допит, щоб дізнатися, як хлопець ставиться до шлюбу і чи збирається робити пропозицію своїй коханій. А вже в квартирі почалася справжня провокація — Олена-Крістіна запропонувала хлопцю… інтим. Але перевірка закінчилася хеппі ендом.

— Через півроку Олексій зробив Олесі пропозицію. І вона, між іншим, не втекла! — підсумувала ведуча Нового каналу.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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