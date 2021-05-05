3 психологічних трилера від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча «Аферистів в сітях» на Новому каналі порекомендувала кілька цікавих фільмів

Психологічні трилери — один з найцікавіших жанрів кіно. Тут трохи від детектива, трохи від жахів, трохи від драми — тому такі фільми подобаються величезній кількості людей. Якщо ви входите в їх число, пропонуємо звернути увагу на три кінострічки, які рекомендує подивитися ведуча проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал презентує 10 травня, Олена-Крістіна Лебідь.

— Фільми про аферистів я не дивлюся. Більше люблю психологічні трилери. Можу порадити кілька з недавно переглянутого, — зазначила ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь.

«Платформа», 2020

Дія цього іспанського фільму розгортається в багатоповерховій в’язниці. На кожному поверсі — двоє ув’язнених. Кожен день через центр вежі спускається платформа з їжею. Їжі вистачило б на всіх, але жителі верхніх поверхів їдять набагато більше, ніж їм потрібно, щоб вижити, а жителі нижніх поверхів не отримують навіть недоїдків, тому вмирають від голоду. Вижити і змінити місцеві закони намагається новий в’язень — чоловік на ім’я Горенг.

«Няня», 2020

За сюжетом фільму, в величезному старовинному маєтку живе восьмирічна дівчинка Флора і її брат-підліток Майлс, батьки яких померли. Виховує її няня — дівчина на ім’я Кейт Мендел. Після свого переїзду в будинок Кейт стикається з низкою дивацтв і розкриває сімейні секрети…

«Перелом», 2019

Це історія про чоловіка Рея, який потрапив до лікарні разом з дружиною і дочкою — малеча зламала руку під час поїздки. Він заснув у залі очікування, а коли прокинувся, побачив, що дружина і дочка безслідно зникли. Більш того, в лікарні їх нібито ніхто і не бачив. Рей підозрює щось недобре, але навіть не уявляє, таємницю якого масштабу доведеться йому розкрити.

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!