Показав свою родзинку: Олена-Крістіна Лебідь – про найяскравіших шахраїв в «Аферистах в сітях»

Найбезстрашніша ведуча Нового каналу розповіла, хто з аферистів запам’ятався їй найбільше за шість сезонів проекту

З ким лишень не доводилося спілкуватися Олені-Крістіні Лебідь під час зйомок проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал покаже вже сьогодні, 10 травня, о 19:00. Вона натикалася на шахраїв-парфумерів, шантажистів, недобросовісних таксистів і просто дуже дивних персонажів. І саме останні зайняли особливе місце в її скарбничці спогадів.

– Мені чомусь завжди запам’ятовується лише хороше. Тому в моєму багажі незабутній віршомаз Валентин! Досі нагадують у соцмережах про його творчість: «Ти – як прекрасна статуя, і у статуї немає…» Або: «Твої губи – як карасі…» Вибачте, я знову сміюся! Неначе знову з ним у човнику, – поділилася спогадами Олена-Крістіна Лебідь в інтерв’ю журналу «Теленеделя». – Ну і, звісно, Валера-секс-машина! До речі, у новому сезоні на глядачів чекає сюрприз! Валера захотів другого побачення! Воно стало таким же незабутнім, як і перше. І Танюха знову зіпсувала нам сюсі-пусі (сміється).

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У минулих сезонах Олені-Крістіні не раз довелося зіткнутися з героями-«мемами». А чи будуть такі персонажі у шостому сезоні?

– О, так! Просто заплющую очі й прицмокую губами… Купідонс Київський, який показав мені свою… родзинку! Мені здається, він переплюнув Валеру-секс-машину, – сміється ведуча Нового каналу.

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» – уже сьогодні, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!