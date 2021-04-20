У кого перевтілювалася Олена-Крістіна Лебідь у новому сезоні «Аферистів в сітях»?

Відкриваємо завісу таємниці над шостим сезоном найпровокативнішого проекту Нового каналу

Олена-Крістіна Лебідь — дівчина яскрава. Але щоб викривати шахраїв у проекті «Аферисти в сітях» їй доводиться професійно маскуватися і приміряти неймовірне вбрання. Підбирає його, до речі, сама Олена-Крістіна, в залежності від психологічного портрета, на який клюнув аферист. У шостому сезоні «Аферистів в сітях», прем’єру якого Новий канал покаже 10 травня, ведуча з’явиться в несподіваних образах.

— Я ще не була Білосніжкою, яку обматюкали з ніг до голови, а довелося, — сміється Олена-Крістіна Лебідь. — І другою дружиною султана я ще не була — а довелося! І нещасною одиначкою, у якої гномики забирали целюліт і несли в печерку. Не питайте — це треба просто бачити!

Але навіть на цьому інтриги не закінчуються. Судячи зі слів Олени-Крістіни, аферистам у шостому сезоні проекту довелося ох як несолодко!

— Але мій улюблений — образ «дурочки-с-переулочка», яка довела до істерики (це треба було чути) нахабного колектора! — зазначила ведуча Нового каналу.

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!

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