Фанати приголомшили Олену-Крістіну Лебідь

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі зізналася, як ставиться до своїх шанувальників

Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь — справжня гроза шахраїв, адже вона вже багато років викриває злочинні схеми в проекті «Аферисти в сітях». А ось шанувальники сходять від дівчини з розуму і не упускають можливості висловити любов і вдячність. І це — взаємно.

— Шанувальників я обожнюю! За їх спонтанність і щирість! Тому що мене найчастіше… обіймають! Особливо діти. Я млію, тану, розтікаюся, — сміється Олена-Крістіна. — І завжди тримаю обійми до кінця, щоб відчули мою повну віддачу у відповідь!

А ось подарунки від фанатів Олена-Крістіна Лебідь зазвичай не бере. Хоча трапляються несподівані винятки.

— Влітку мені просто у відкрите вікно машини (я люблю так їздити) хлопці на джипі закинули букет троянд. Добре, що квіти були зв’язані, а то вийшов би душ з троянд, — розповіла ведуча Нового каналу. — Вони встигли прокричати: «Доганяли тебе три квартали! Обожнюємо!» Звідки троянди? Коли вони встигли їх купити? Може, знали, що я їжджу цим маршрутом? Нічого не знаю, але було приємно! Відмовитися від букету не було шансів — вони помчали, як ракета.

Бонус-новина для шанувальників проекту: прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!

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