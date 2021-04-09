У мережі з’явилося відео 6 сезону «Аферистів в сітях»

Спойлер виклала сама Олена-Крістіна Лебідь

Бракує сил чекати прем’єри 6 сезону «Аферистів в сітях» 10 травня на Новому каналі? Маєте можливість зазирнути в один з випусків просто зараз!

Ведуча проекту виклала тизер нового сезону у себе в Instagram. І судячи з короткого відео, під час зйомок вона багато що пережила. Наприклад, танець невідомого гуру, який обіцяв прокачати пристрасть просто тут і зараз. Дивимося:

Яку схему зашифрував шахрай у своїх рухах, складно передбачити. Та що складніше, то для Лебідь цікавіше.

– Захопливо викривати всіх аферистів, – розповіла Олена-Крістіна. – Точніше, не їх самих, а їхні схеми. Бо завжди цікаво знайти вихід з лабіринту Мінотавра без нитки Аріадни, підказки залу, дзвінка другу або «окей, гугл».

Не пропустіть прем’єру 6 сезону «Аферистів в сітях» 10 травня о 19:00 на Новому каналі.

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