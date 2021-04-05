«Аферисти в сітях»: як створювався головний ТБ-проект з викриття шахраїв

А ви знали, що до появи «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь сама прикидалася аферисткою?

Олена-Крістіна Лебідь — головна гроза аферистів, яка викрила сотні шахраїв за п’ять сезонів «Аферистів в сітях». Скоро на Новому каналі вийде шостий сезон проекту, а поки пропонуємо згадати, з чого він починався.

У 2011 році Новий канал розробив ідею програми «Аферисти». Олена-Христина Лебідь, Дмитро Суммар і Денис Розгін перевтілювалися в аферистів і перевіряли, як на різні схеми афер реагують звичайні люди. Вела цей проект Анастасія Касілова. Після «розводу» творці програми повертали постраждалим гроші, гаманці та інші цінні предмети, які в ході хитрих і чітких дій відбирали у довірливих людей.

У кожній програмі афери коментував психолог, адже без знань у цій сфері не можна провернути жодну велику «справу». Також слово давалося поліцейському, який розповідав про найяскравіші випадки зі своєї практики. До слова, Олена-Крістіна Лебідь не тільки прикидалася аферисткою, а й була шеф-редактором цього проекту.

Програма виходила в ефір два роки. Після невеликої перерви, в 2014 році, Олена-Крістіна Лебідь стала автором і ведучою нової рубрики в програмі «Абзац» — «Аферисти в сітях». Формат настільки зайшов глядачам, що в 2015 році він переріс в повноцінний і самостійний проект. Його мета — все та ж, викрити недобросовісних людей, які наживаються на чужих слабкостях. Цього разу — на сайтах знайомств. Дівчина почала виводити шахраїв на чисту воду, перетворившись жертвою.

— Я як наживка «висіла» на різних сайтах знайомств під різними анкетами. Але, головне, зі своїми реальними фотографіями. Щоб ловити тих, хто мене не знає, як ведучу. Для них я — звичайна симпатична дівчина. А, значить, мене можна брати в оборот для своїх чорних задумів. Ловлю аферистів різного профілю, — розповідала ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь. — Одні полюють на багатих дівчат, інші — на дурних студенток. Список може тривати, і включає в себе і маніяків, і шизофреніків, а також гвалтівників!

Спочатку Олена-Крістіна Лебідь спілкувалася з чоловіками на сайтах знайомств. Психологи допомагали їй обчислити потенційних аферистів, з якими дівчина, озброєна прихованою камерою, відправлялася на побачення. У цей час близько 20 людей зі знімальної групи постійно перебували поруч: у машинах, на зупинці, біля найближчого будинку.

Проект моментально полюбився глядачам — з кожним роком його рейтинги зростають, а Олена-Крістіна Лебідь викриває все підступніші схеми афер і допомагає мільйонам людей уберегтися від шахраїв!

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у травні 2021 року на Новому каналі!

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