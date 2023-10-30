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30 октября

Аферисты в сетях. Сезон 8. Выпуск 6 от 30.10.2023

Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 8 сезон 6 выпуск от 30.10.2023! В новом выпуске Елена-Кристина Лебедь расскажет о схеме аферистов, на которую попадаются мужчины в желании заработать легкие деньги.

Ведущая выдаст себя за владелицу агентства, которая озвучит странные прихоти клиентки. В реалити Аферисты в сетях 8 сезон распутница якобы готова заплатить, попавшему в ловушку парню, не только за его визит, но и за более эксцентричные требования. Например, провести ночь любви на подоконнике с открытым окном, чтобы все соседи слышали эту страстную парочку. Или за дополнительные 150 долларов назвать клиентку… мохнатой зеброй. Согласится ли парень принять эти странные условия для заработка – узнаешь в проекте Аферисты в сетях 8 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 8 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 6 выпуск Аферисты в сетях 8 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 8
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