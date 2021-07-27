Идеи для фото в паре: мастер-класс от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая «Аферисты в сетях» всегда делает так, чтобы ее поклонники улыбнулись. Особенно, что касается ведения соцсетей.

На этот раз Елена-Кристина Лебедь выложила фото со своим любимым Павлом Розенко. Снимки веселые и «позы» для фото в паре довольно необычные. На первой фотке — Кристина подпрыгивает, а Павел ее поддерживает. На второй — все так же только наоборот. Видно, что ведущей несколько тяжело держать своего любимого, но выглядит это все весело и непринужденно.

Подписчикам Кристины очень понравилась такая идея. «Вы классные и всегда положительные», «Вау, супер! Сильная семейка»,« Вот настоящая женщина поддержка»,« Хорошая идея для фото в паре»,« Очень классные», — написали фанаты.

Сама же ведущая прокомментировала фото: «Дальше будет! А пока так 🙂 ».

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