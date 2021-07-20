Как определить, что вам написал «мудак»: лайфхак от Елены-Кристины Лебедь

Тему, которая волнует многих девушек, ведущая Нового канала раскрыла в своем Instagram

Елена-Кристина Лебедь рассказала, что ее часто спрашивают: «А как же обнаружить, что мне написал мудак»? Поэтому она решила поделиться «самым действенным и простым лайфхаком, который точно работает».

Ведущая рассказала, что когда вам написал незнакомый человек, а особенно еще и понравился, его точно надо проверить. Не следует отвечать сразу, даже если красавец написал очень много приятных комплиментов. Выдержите паузу и дай ему написать около пяти-шести сообщений.

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— Если после четвертого-шестого раза человек начинает вас оскорблять и называть неприятными словами, ясно, что он мудак. Ведь это точно неадекватный человек, у которого куча своих комплексов, которые он так показывает, — поделилась Елена-Кристина.

Если же человек просто перестает вам писать, это показывает адекватность его реакции и понимание того, что он просто мог не понравиться, рассказывает ведущая. Поэтому можете попробовать ответить ему, мол: «Извини, это заходила моя сестра на сайт, не говорила, что есть сообщения, на самом деле ты мне понравился, давай пообщаемся».

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