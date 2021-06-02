Бытовая рутина: как Елена-Кристина Лебедь делит домашние обязанности с любимым

Ведущая остросоциального проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о жизни с Павлом Розенко

Целыми днями Елена-Кристина Лебедь охотится за мошенниками — самые изощренные схемы обмана доверчивых граждан она показывает в проекте «Аферисты в сетях» по понедельникам на Новом канале. Но на личную жизнь время тоже находится — уже более двух лет ведущая встречается с экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. Вместе им всегда хорошо, и даже быт никак не портит отношений.

— Домашние обязанности мы не делим. Есть робот-пылесос, он — «сам с усами». Есть посудомойка – она тоже «с усами», — призналась Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Теленеделя». — В общем, современный мир позволяет забыть о бытовых обязанностях и просто наслаждаться домашним уютом под храп Сарочки (французский бульдог, которого Елена-Кристина и Павел завели чуть более года назад, — прим. ред.).

Тем более, у пары есть общие увлечения, в которые они с удовольствием привлекают и домашнего питомца.

— У нас совместное хобби – путешествия! Автомобильные – вообще наш любимый формат. И Сарочкин тоже. Поэтому от момента «а рванем-ка?» до момента «поворачивай, нам на эту трассу» иногда может пройти минут 20. Ну, 25 — это если Саре еще нужно бантик надеть, — посмеялась ведущая проекта, который уже много лет успешно показывает Новый канал.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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