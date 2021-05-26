Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) разоблачила новую схему мошенников

На сайтах по поиску работы можно найти весьма привлекательную вакансию — за работу администратором салоны красоты предлагают 20-25 тысяч зарплаты. Но за соблазнительным предложением стоит жесткая афера, которую разоблачила ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне остросоциального проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам.

— Вакансия выглядит безобидно. Зарплата — симпатичная. Ничего подозрительного. Но приглашают на работу только девушек. А потом — бац! И ловушка захлопнулась, — говорит Елена-Кристина Лебедь.

Чтобы расставить все точки над «i», ведущая Нового канала отправилась на собеседование. Первое, что ее насторожило — отбор претендентов на работу проходит в обычной квартире в жилом доме. Второе — на входе перед тем, как перейти к заполнению документов, просят оставить свои личные вещи, кроме паспорта (спойлер: во время собеседования телефон и деньги крадут из сумки). Третье — работодатель интересуется не опытом и предыдущими местами работы, а личными данными и информацией о семье. И — кульминация. Девушке, которая ищет работу, сообщают, что вакансия уже занята. Но могут предложить работу получше — эскорт.

— Вы хотите просидеть всю жизнь в офисе и перебирать бумажки? А так вам ничего не надо будет делать — просто сопровождать бизнесменов, идти рядом и мило улыбаться, ездить в дорогих автомобилях. Поверьте, это очень выгодно! Большинство клиентов очаровываются девушками и предлагают интим, но в ваши обязанности это не входит. Только вы будете решать, хотите этого или нет. Согласитесь — сможете получить за ночь до пяти тысяч долларов, — обещали ведущей Нового канала во время собеседования.

Что же происходит с девушками, которые соглашаются на такую работу? Они действительно сопровождают мужчину на какую-то встречу, где их накачивают чем-то до беспамятства и… обвиняют в краже огромной суммы. А потом заставляют отработать ее. Натурой. Если жертва захочет пойти в полицию — начнут угрожать, что сделают что-то ее родным, всю информацию о которых та сама «слила» во время заполнения анкеты.

— Запомните: ни в каком нормальном офисе вас не попросят оставить в коридоре личные вещи. Как только скажут: «Оставьте сумочку», сразу бегите оттуда! — подчеркнула ведущая Нового канала.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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