Елена-Кристина Лебедь — о свадьбе: это должно быть спонтанно

Ведущая Нового канала поделилась своими впечатлениями от примерки свадебного платья

Чтобы быть максимально убедительной во время проверки на верность, ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь каждый раз перевоплощается. Например, в шестом сезоне проекта, который Новый канал показывает по понедельникам, девушка примерила свадебное платье. А готова ли Елена-Кристина стать невестой в реальной жизни?

— Платье, кстати, было очень тяжелое, я даже не ожидала. А мне при этом нужно было парить и порхать. Наряд украсили декором из стекла, а по ощущениям — будто кирпичи! — поделилась впечатлениями Елена-Кристина Лебедь. — Любая девочка, конечно, любит порхающие платья, но стать невестой по-настоящему как-то не захотелось.

Свадьбу со своим возлюбленным — экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко — ведущая не планирует, хотя они вместе уже не один год.

— Мне кажется, это должно быть как-то спонтанно. Встала утром, обула балетки — и в ЗАГС, — сказала ведущая Нового канала.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона остросоциального проекта «Аферисты в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Фото – @elena_kristina_lebed

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