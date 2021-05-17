Аферист вывез Елену-Кристину Лебедь в лес

Самая бесстрашная ведущая Нового канала рисковала жизнью ради разоблачения мошенника

Свидание с моряком дальнего плаванья. Ресторан. Дюжина устриц. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Чем закончится этот вечер, не могла представить даже искушенная ведущая проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого Новый канал показывает по понедельникам, Елена-Кристина Лебедь. Но обо всем по порядку.

Все началось с переписки с неким Ярославом. Он позвал девушку на свидание — угощал устрицами, дарил жемчужины… Но самое интересное началось на следующий день — он забрал Елену-Кристину на машине и повез в автомобильный кинотеатр.

— Потом его планы резко изменились — это главный признак любой аферы! И мы съехали на какую-то сельскую дорогу, якобы забежать к его брату, — сказала Елена-Кристина.

Там-то афера и начала раскручиваться с бешеной скоростью. Пока ведущая и ее спутник стояли в лесу возле машины, к ним выбежали двое агрессивно настроенных мужчин, которые впервые за всю историю проекта направили на Елену-Кристину пистолет! Чтобы защитить девушку, Ярослав перехватил оружие и выстрелил в нападающих. Затем сказал, что убил их, а Елена-Кристина — соучастница преступления. Мол, если не хочет сесть в тюрьму — должна заплатить 10 тысяч долларов, чтобы он «отмазал» их обоих. Чем закончилась эта афера, узнаете уже в понедельник, 17 мая, в 19:00 на Новом канале.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Фото – @elena_kristina_lebed

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