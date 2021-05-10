Показал свою изюминку: Елена-Кристина Лебедь — о самых ярких мошенниках в «Аферистах в сетях»

Самая бесстрашная ведущая Нового канала рассказала, кто из аферистов запомнился ей больше всего за шесть сезонов проекта

С кем только ни приходилось общаться Елене-Кристине Лебедь во время съемок проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого Новый канал покажет уже сегодня, 10 мая, в 19:00. Она натыкалась на мошенников-парфюмеров, шантажистов, недобросовестных таксистов и просто очень странных персонажей. И именно последние заняли особое место в ее копилке воспоминаний.

— Мне почему-то всегда запоминается только хорошее. Поэтому в моем багаже незабываемый стихоплет Валентин! До сих пор напоминают в соцсетях о его творчестве: «Ты — как прекрасная статуя, и у статуи нет…» Или: «Твои губы – как караси…» Извините, я снова ржу! Как будто опять с ним в лодочке, — поделилась воспоминаниями Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Теленеделя». — Ну и, конечно, Валера-секс-машина! Кстати, в новом сезоне зрителей ждет сюрприз! Валера захотел второго свидания! Оно стало таким же незабываемым, как и первое. И Танюха снова подпортила нам сюси-пуси (смеется).

Жутко интересно: 3 психологических триллера от Елены-Кристины Лебедь

В прошлых сезонах Елене-Кристине не раз пришлось столкнуться с героями-«мемами». А будут ли такие персонажи в шестом сезоне?

— О, да! Прямо закрываю глаза и причмокиваю губами… Купидонс Киевский, который показал мне свою… изюминку! Мне кажется, он переплюнул Валеру-секс-машину, — смеется ведущая Нового канала.

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — уже сегодня, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!