Почему стоит смотреть новый сезон Аферистов в сетях

Елена-Кристина Лебедь разоблачила около 30-ти новых схем мошенников

Стать жертвой аферистов может стать кто угодно: стоит лишь на пару минут потерять бдительность, как находчивые мошенники обдерут, как липку. Чтобы помочь украинцам избежать таких ситуаций, Елена-Кристина Лебедь раскрыла около 30 новых мошеннических схем в шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях», премьеру которого Новый канал покажет 10 мая. И вот почему ее стоит посмотреть всем.

— Каждый день эти аферы «работают» вокруг вас. И зацепить могут там, где вы даже не ожидаете! — отметила ведущая Нового канала. — Ну, что вы можете ожидать страшного, покупая сумочку по объявлению на сайте объявлений? Правда, ничего? Или придя в приличное агентство в центре столицы по аренде квартир? Или встретив на сайте знакомств состоятельного и щедрого моряка? Или захотев пойти на обычный кастинг для кино? Или покупая б/у детскую коляску?

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Сломайте схему: главный совет Елены-Кристины Лебедь для борьбы с аферистами

Елена-Кристина Лебедь не понаслышке знает: мошенники могут воспользоваться вашим доверием в самых неожиданных ситуациях. И сделает все для того, чтобы их побороть.

— Не дайте шансов аферистам утереть вам нос. Лучше — вы им! А мы вам поможем! — подытожила Елена-Кристина Лебедь.

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!