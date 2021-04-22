Зламайте схему: головна порада Олени-Крістіни Лебідь для боротьби з аферистами

Найбезстрашніша ведуча на українському телебаченні поділилася особистим досвідом викриття шахраїв

Багато років Олена-Крістіна Лебідь допомагає українцям захищатися від шахраїв у проекті «Аферисти в сітях», шостий сезон якого 10 травня презентує Новий канал. У кадрі ведуча викриває аферистів, показує популярні та не дуже схеми обману. І регулярно дає поради, які допомагають глядачам завжди бути напоготові.

— Кожен аферист — це індивідуальний підхід. Але одна головна порада все ж є — не йти на поводу! Кожен аферист будує свою аферу з розрахунку, що ви зробите все за його інструкціями. Тому як тільки ви відповісте «ні», його схема зламається, — стверджує Олена-Крістіна.

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Наприклад, ви продаєте в інтернеті якусь річ. Вам телефонує люб’язний хлопець, хоче купити товар. Каже, що він ідеальний, а ви — така мила дівчина, що у вас хочеться купити річ без торгу! Ви погоджуєтеся та диктуєте номер карти — це ж нормальна практика. Але хлопець раптом каже: «Я просто ФОП, розумієте, і мені треба зробити оплату через бухгалтерію — тому підійдіть до банкомату, і я вам скажу, що натиснути, щоб грошики вам відразу впали».

— Ось! Він чекає від вас згоди, тому що це його схема. І далі надиктує такого, що всі ваші гроші з карти прийдуть на його телефон! — попередила ведуча Нового каналу. — А ви завмріть на секунду, і скажіть: «Ні, мені незручно — банкомат далеко. Давайте як зазвичай — на карту, або поштою». І все. Ви не пішли на поводу — ви зламали схему!

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!