Плюшевый Терминатор: Елена-Кристина Лебедь — о секрете счастливых отношений с бойфрендом

Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале призналась, что делает ее связь с Павлом Розенко особенными

Более двух лет Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого Новый канал презентует 10 мая — встречается с экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. Их отношения — крепкие и органичные, а чувства зашкаливают каждый день.

— Я всегда думала, что секрет счастливых отношений есть. Но только сейчас поняла — его нет. Потому что счастливыми отношения делает только любовь. Вот она — ваш плюшевый Терминатор! Ей пофиг, что вы решили поссориться или побурчать. У нее одна настройка — счастье, — рассказала Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Теленеделя». — Поэтому она быстро дает вам по башке – и вы снова в раю, забыли, о чем бурчали и чего пыхтели. И это при условии, что я — человек вспыльчивый, как факел! Но в борьбе с этим плюшевым Терминатором всегда побеждает она.

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Кроме того, Елена-Кристина и Павел похожи характерами и взглядами на жизнь — это постоянно спасает их от рутины.

— Мы оба — с пристойным чувством юмора. Это раскрашивает даже самые серые будни, — сказала с улыбкой ведущая Нового канала. — А сюрпризы — это вообще наше хобби. На ровном месте делаем их чуть ли не каждый день.

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!