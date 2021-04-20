В кого перевоплощалась Елена-Кристина Лебедь в новом сезоне «Аферистов в сетях»?

Приоткрываем завесу тайны над шестым сезоном самого провокативного проекта Нового канала

Елена-Кристина Лебедь — девушка яркая. Но чтобы разоблачать мошенников в проекте «Аферисты в сетях» ей приходится профессионально маскироваться и примерять самые невообразимые наряды. Подбирает их, кстати, сама Елена-Кристина, в зависимости от психологического портрета, на который клюнул аферист. В шестом сезоне «Аферистов в сетях», премьеру которого Новый канал покажет 10 мая, ведущая предстанет в неожиданных образах.

— Я еще не была Белоснежкой, которую обматюкали с ног до головы, а пришлось, — смеется Елена-Кристина Лебедь. — И второй женой султана я еще не была – а пришлось! И несчастной одиночкой, у которой гномики забирали целлюлит и уносили в пещерку. Не спрашивайте — это надо просто видеть!

Но даже на этом интриги не заканчиваются. Судя по словам Елены-Кристины, аферистам в шестом сезоне проекта пришлось ох как несладко!

— Но мой любимый — образ дурочки-с-переулочка, которая довела до истерики (это надо было слышать) наглого коллектора! — отметила ведущая Нового канала.

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!

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