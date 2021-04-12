Фанаты ошарашили Елену-Кристину Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале призналась, как относится к своим поклонникам

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь — настоящая гроза мошенников, ведь она уже много лет разоблачает преступные схемы в проекте «Аферисты в сетях». А вот поклонники сходят от девушки с ума и не упускают возможность выразить любовь и благодарность. И это — взаимно.

— Поклонников я обожаю! За их спонтанность и искренность! Потому что меня чаще всего… обнимают! Особенно дети. Я млею, таю, растекаюсь, — смеется Елена-Кристина. — И всегда держу объятья до конца, чтобы ощутили мою полную отдачу в ответ!

А вот подарки от фанатов Елена-Кристина Лебедь обычно не принимает. Хотя случаются неожиданные исключения.

— Летом мне прямо в открытое окно машины (я люблю так ездить) парни на джипе закинули букет роз. Хорошо, что цветы были связаны, а то получился бы душ из роз, — рассказала ведущая Нового канала. — Они успели прокричать: «Догоняли тебя три квартала! Обожаем!» Откуда розы? Когда они успели их купить? Может, знали, что я езжу по этому маршруту? Ничего не знаю, но было приятно! Отказаться от букета не было шансов — они умчались, как ракета.

Бонус-новость для поклонников проекта: премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!

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