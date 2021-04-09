В сети появилось видео 6 сезона «Аферистов в сетях»

Спойлер выложила сама Елена-Кристина Лебедь

Нет сил ждать премьеры 6 сезона «Аферистов в сетях» 10 мая на Новом канале? Есть возможность заглянуть в один из выпусков прямо сейчас!

Ведущая проекта выложила тизер нового сезона у себя в Instagram. И судя по короткому видео, во время съемок она пережила многое. Например, танец неизвестного гуру, который обещал прокачать страсть прямо здесь и сейчас. Смотрим:

Какую схему зашифровал мошенник в своих движениях, сложно предугадать. Но чем сложнее, тем для Лебедь интереснее.

– Любопытно разоблачать всех аферистов, – рассказала Елена-Кристина. – Точнее, не их самих, а их схемы. Ибо всегда интересно найти выход из лабиринта Минотавра без нити Ариадны, подсказки зала, звонка другу или «окей, гугл».

Не пропустите премьеру 6 сезона «Аферистов в сетях» 10 мая в 19:00 на Новом канале.

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