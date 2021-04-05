«Аферисты в сетях»: как создавался главный ТВ-проект по разоблачению мошенников

А вы знали, что до появления «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь сама притворялась аферисткой?

Елена-Кристина Лебедь — главная гроза аферистов, которая разоблачила сотни мошенников за пять сезонов «Аферистов в сетях». Скоро на Новом канале выйдет шестой сезон проекта, а пока предлагаем вспомнить, с чего он начинался.

В 2011 году Новый канал разработал идею программы «Аферисты». Елена-Кристина Лебедь, Дмитрий Суммар и Денис Разгон перевоплощались в аферистов и проверяли, как на различные схемы афер реагируют обычные люди. Вела этот проект Анастасия Касилова. После «развода» создатели программы возвращали пострадавшим деньги, кошельки и другие ценные предметы, которые в ходе хитрых и четких действий отбирали у доверчивых людей.

В каждой программе аферы комментировал психолог, ведь без познаний в этой сфере нельзя провернуть ни одно крупное «дело». Также слово давалось полицейскому, который рассказывал о самых ярких случаях из своей практики. К слову, Елена-Кристина Лебедь не только притворялась аферисткой, но и была шеф-редактором этого проекта.

Программа выходила в эфир два года. После небольшого перерыва, в 2014 году, Елена-Кристина Лебедь стала автором и ведущей новой рубрики в программе «Абзац» — «Аферисты в сетях». Формат настолько зашел зрителям, что в 2015 году он перерос в полноценный и самостоятельный проект. Его цель — все та же, разоблачить недобросовестных людей, которые наживаются на чужих слабостях. На этот раз — на сайтах знакомств. Девушка начала выводить мошенников на чистую воду, притворившись жертвой.

— Я как наживка «висела» на различных сайтах знакомств под разными анкетами. Но, главное, со своими реальными фотографиями. Чтобы ловить тех, кто меня не знает, как ведущую. Для них я — обычная симпатичная девушка. А, значит, меня можно брать в оборот для своих черных замыслов. Ловлю аферистов различного профиля, — рассказывала ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь. — Одни охотятся на богатых девушек, другие — на глупых студенток. Список может продолжаться, и включает в себя и маньяков, и шизофреников, а также насильников!

Сначала Елена-Кристина Лебедь общалась с мужчинами на сайтах знакомств. Психологи помогали ей вычислить потенциальных аферистов, с которыми девушка, вооруженная скрытой камерой, отправлялась на свидание. В это время около 20 человек съемочной группы постоянно находились рядом: в машинах, на остановке, возле ближайшего дома.

Проект моментально полюбился зрителям — с каждым годом его рейтинги растут, а Елена-Кристина Лебедь разоблачает все более коварные схемы афер и помогает миллионам людей уберечься от мошенников!

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в мае 2021 года на Новом канале!

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