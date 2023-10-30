«Покласти гроші на транзитний рахунок»: Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як не втратити 20 тисяч гривень

Ведуча «Аферисти в сітях» на Новому каналі розкрила чергову шахрайську схему

Телефонні банківські афери – одні з найпоширеніших. Аферисти знають, що довірливих людей легко надурити, якщо говорити серйозно та впевнено, ще й залякувати при цьому. Добре, що є проект «Аферисти в сітях» (Новий канал) та його ведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка майстерно викриває такі схеми.

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– Якщо вам телефонує людина й представляється працівником банку, то одразу потрібно сказати: «Добре. Зрозуміло. Я сама передзвоню у свій банк». Лише так ви переконаєтеся, що говорите саме зі своїм банком, а не з аферистом, – говорить Олена-Крістіна Лебідь. – В іншому випадку можете втрапити в аферу!

Уважно прочитайте й запам’ятайте деталі однієї з шахрайських схем, пов’язаних із банком.

Аферист представляється працівником служби безпеки банку. І починає читати фальшиві положення зі статуту правил користування карткою. Головна інформація, яку він намагається донести, – що вам як користувачу картки потрібно пройти ідентифікацію. Зверніть увагу: шахрай ставить дуже короткий термін для цього, адже, як відомо, аферисти завжди підганяють жертву, щоб та не встигла подумати, а на емоціях піддалась. Наступний крок – залякування. Псевдопредставник банку повідомляє, що на ваш рахунок будуть накладені штрафні санкції, якщо не пройти цю ідентифікацію. Тобто картку заблокують! Аби потім її розблокувати, потрібно сплатити штраф. Звісно, нікому не хочеться втрачати свої гроші, тож користувач нервується й «ведеться». Аби пройти ідентифікацію, шахрай просить піти до будь-якого банкомату та здійснити кілька операцій. Перша – зняти суму в розмірі 20 тисяч гривень, нібито аби довести, що ви користуєтеся особистим рахунком. Друге – в будь-якому терміналі покласти ці гроші на транзитний рахунок. Обіцяє, що з нього вони автоматично повернуться назад на вашу картку. Але ми ж розуміємо, що цього не станеться… Запам’ятайте! Кодове словосполучення цієї афери – «транзитний рахунок». Насправді це рахунок шахраїв. Також важливий маячок у цій схемі – аферист постійно вас підганяє. Спочатку говорить, що зробити все можна лише до вечора. А щойно почує, що ви біля банкомату, то повідомить, що система запущена, і на все про все є 10 хвилин. А цього часу, на жаль, точно не вистачить, щоб увімкнути здоровий глузд і зрозуміти, що це пастка. Бережіть себе та будьте пильні!

Дивіться свіжий випуск нового сезону проекту «Аферисти в сітях» вже сьогодні, 30 жовтня, о 20:00 на Новому каналі!