Роздаємо гуманітарку безкоштовно: Олена-Крістіна Лебідь розповіла про цинічну аферу

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Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, викрила шахрайську схему, в якій заробляють на внутрішньо переселених особах
Повномасштабна війна триває, а аферисти продовжують «кидати» людей. Більше того, вони виманюють гроші в тих, хто зараз особливо потребує допомоги – у внутрішньо переселених осіб. Одну з таких цинічних шахрайських схем у проекті «Аферисти в сітях» (Новий канал) показала головна викривачка Олена-Крістіна Лебідь.
Кредит для внутрішньо переселеної особи: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу
– Ця афера – свіжак, адже пов’язана з війною. Точніше – з гуманітаркою. Схему нам здала жертва. Її обдурили шахраї, які представилися благодійним фондом, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Потрапити в аферу може будь-хто, оскільки оголошення про допомогу від благодійного фонду є в соцмережах. Головний гачок: «Роздаємо гуманітарку безкоштовно!»
Зазвичай шахраям вдається провернути схему в переписці. Тобто навіть номеру телефону жертва не дізнається. Лише акаунт у соцмережі. Головні кроки афери такі:
Бережіть себе та свої гроші!
Дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» уже сьогодні, 23 жовтня, о 20:00 на Новому каналі!