Роздаємо гуманітарку безкоштовно: Олена-Крістіна Лебідь розповіла про цинічну аферу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, викрила шахрайську схему, в якій заробляють на внутрішньо переселених особах

Повномасштабна війна триває, а аферисти продовжують «кидати» людей. Більше того, вони виманюють гроші в тих, хто зараз особливо потребує допомоги – у внутрішньо переселених осіб. Одну з таких цинічних шахрайських схем у проекті «Аферисти в сітях» (Новий канал) показала головна викривачка Олена-Крістіна Лебідь.

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– Ця афера – свіжак, адже пов’язана з війною. Точніше – з гуманітаркою. Схему нам здала жертва. Її обдурили шахраї, які представилися благодійним фондом, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Потрапити в аферу може будь-хто, оскільки оголошення про допомогу від благодійного фонду є в соцмережах. Головний гачок: «Роздаємо гуманітарку безкоштовно!»

Зазвичай шахраям вдається провернути схему в переписці. Тобто навіть номеру телефону жертва не дізнається. Лише акаунт у соцмережі. Головні кроки афери такі:

Псевдоблагодійний фонд обіцяє надати гуманітарну допомогу за списком потреб, який ви самі ж складаєте. Кажуть, що зберуть для вас посилку загальною вартістю 40 тисяч гривень. Лише вдумайтеся! Вони не просять жодних документів, як це роблять офіційні благодійні фонди. Не треба навіть довідки, яка підтверджує, що ви – внутрішньо переселена особа. Аргументують це тим, що в країні війна, і вони довіряють людям. Єдина умова надання допомоги – пересилка за ваш рахунок. І це якраз кульмінація афери. Шахраї просять перевести їм на картку 550 гривень, які покриють послуги пошти. І, головне, треба це зробити до надання допомоги. Зрозуміло, що отримавши кошти, неіснуючий благодійний фонд зникає, ніякої гуманітарки немає, та ще й людина втрачає півтисячі гривень.

Бережіть себе та свої гроші!

Дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» уже сьогодні, 23 жовтня, о 20:00 на Новому каналі!