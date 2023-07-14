Доганялки з собакою та фільм для душі: як відновлюється Олена-Крістіна Лебідь

Ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» дала дієві поради, як перезавантажитись та розслабитися після роботи

У кожного є перевірені роками варіанти відпочинку та підзарядки після складного робочого дня. Та інколи цікаво дізнатись, як же відновлюються інші. Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь поділилася, як відпочиває вона.

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– Як саме оговтатися після робочого дня, залежить від того, наскільки цей день був «прибацаний». Якщо рівня «капець-дурдом», то я обов’язково ввечері довго гуляю з Сарою. Найкраще відволікає від дурдому інший дурдом, але веселий і бешкетний, – сміється Олена-Крістіна. – Моя Сара страшенно любить гуляти. А я – розважай, палиці кидай, за м’ячиком бігай, в доганялки грай. Словом, не філоню. За трьох себе вигулюю! Організм точно отримує шквал кисню, запахів лісу й тієї купки сміття, яку намагається розвідати носом Сара.

Часто Олену-Крістіну Лебідь рятує від втоми та розслабляє старий перевірений спосіб – перегляд чогось цікавенького.

– Якщо день рівня «ретроградний Меркурій нервово смалить у кутку», то тут обов’язковий фільм з колекції «для душі», – говорить телеведуча. – Пораджу, до речі, свіжак з переглянутих останнім часом. Називається «Місіс Гаріс їде в Париж». Сподобається геть усім! Фільм легкий, позитивний, душевний і дуже сердечний.

Нагадаємо, раніше Олена-Крістіна Лебідь розповідала, що захоплюється трилерами. Серед рекомендацій від зірки: «Меню», «Скляна цибуля», «Винний» та «У прямому ефірі».