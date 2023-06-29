«Замотали мене в плед і понесли»: Олена-Крістіна Лебідь пригадала кумедну історію з дитинства

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі розповіла про курйоз, який стався з нею під час літніх канікул у бабусі

Літо – пора пригод та емоцій. Саме під час літніх канікул з нами зазвичай ставалися неймовірні пригоди. Коли їх пригадуєш, на душі стає тепло. Ну, або ж смішно! Своєю історією з дитинства поділилася ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

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– Моє дитяче літо – це класичне «обжирайлово» в бабусь у селі, – сміється телеведуча. – Пам’ятаю пиріжки з начинками з усього, що тільки можна туди запхати. Мої улюблені – з картоплею і кропом. Лідер серед солодких, звісно, з вишнею. Під особливий настрій – пиріжки з кропивою і сиром. Бабця смажила корито пиріжків! Бо міська дитина дуже не дотягувала своїми худими ніжками до сільських діток, яких характеризували як «кров з молоком». А бабці ж перед людьми соромно. Щоправда, корито все одно не допомагало, бо дитина з міста цілими днями була на ногах (сміється).

Якось сталася дуже тривожна для бабусі, але така цікава та захоплива для маленької Олени-Крістіни історія.

– Під вечір дитина не повернулася додому… Бо сталося щось неймовірне! Біля річки мене, 7-річну в білому сарафані, побачив ромський хлопчик. Підійшов і сказав: «Якщо мені дозволять, одружуся з тобою!» Але я відповіла, що заміж не хочу, бо вранці йду з бабусею купувати мені модні спортивки. Справді були такі грандіозні плани, – сміючись, пригадує Лебідь. – І тут набігла орава його братів, замотали мене в якийсь плед і понесли. Розмотали вже біля возу, посадили на нього, і мій «кавалер» сказав, що тепер я буду з ними. А він зачекає, поки я одумаюсь (сміється). Жарти жартами, але табір відвіз мене аж у сусіднє село. Коли я доперла, що вже далеко від хати, вмовила дівчинку взяти мій красивий обруч для волосся і сказала, що відійду в туалет. А там вже сарафанне радіо спрацювало, і мене якийсь дядько на велосипеді привіз до бабусі. Вона на той час випила відро корвалолу. Для мене ця історія здавалася тоді прикольною пригодою! Але для Ба…