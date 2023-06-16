«Безслідно зникають гроші, банкір і кохання:» Олена-Крістіна Лебідь розповіла про нову жорстку аферу

Сума, яку людина втрачає під час цієї шахрайської схеми, стартує від 20 тисяч гривень. Та головне, страждає і моральний стан жертви, яка встигає закохатися в афериста

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Шахраї продовжують «працювати» в інтернеті. Чи не щодня з’являються нові схеми обманів, на гачок яких, на жаль, потрапляють українці. Експертка з викриття аферистів, ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про одну з актуальних і доволі жорстких схем. Запам’ятовуйте деталі!

– Ця схема може тривати тиждень, два, три, місяць чи навіть два. Залежить від того, як швидко аферист зрозуміє, що достатньо вас «обробив», – говорить Олена-Крістіна. – Суть така: на сайті знайомств або в соцмережах пише такий собі банкір (може бути і жінка, до речі, тоді жертви – чоловіки). Одразу в переписці починає «закохувати» в себе. Все психологічно продумано. Пише фрази: «ти – моя доля», «нарешті справжнє кохання», «як я раніше без тебе жив – не розумію». Коли жінка втрачає голову від красивого, успішного, заможного та закоханого в неї банкіра, стається той самий момент. Він може бути віртуальним або навіть реальним – при зустрічі.

Як саме провернути аферу, шахрай вирішує сам. Промацує, на кому як краще спрацює.

– Жертві приходить повідомлення з пропозицією: «Кохання моє! Поділюся з тобою секретом. Тобі можна знати, бо ти вже майже дружина (зазначу, що це лише після місяця переписок…). У нас є програма «платиновий депозит». Працює просто: кладеш на депозит десять тисяч гривень, а через рік отримуєш сто тисяч! Але. Лише сьогодні, як для своїх, можемо провести цю штуку швидше. Прибуток отримуєш вже за місяць! Я організую все через свого фінансового директора. Якщо зараз вкладеш 50 тисяч грн, то отримаєш півмільйона грн!» У закоханої жінки мозок і так не дуже критично мислить, а тут ще й такі цифри, – розповідає телеведуча.

Афера з поштою: Олена-Крістіна Лебідь застерігає

Від розуміння, що гроші з’являться самі собою, просто після першого внеску, жертва піддається. Але й це ще не кінець! Шахрай «добиває».

– Банкір організовує телефонний дзвінок «фінансового директора». Той впевнено каже, що такі можливості лише для своїх. І лише сьогодні! Зрозуміло, це роблять, аби жертва запанікувала, що втрачає такий шанс, – пояснює Лебідь. – Підставний фінансовий директор дає номер картки, на яку треба закинути перший внесок, а далі все зрозуміло… Жінка переводить кошти (сума ситуативна, але не менше 20 тисяч гривень) на карту, що їй дали, і па-па! Безслідно зникають гроші, банкір, фінансовий директор і кохання.

Бережіть себе й не потрапляйте в сіті аферистів!