Афера з поштою: Олена-Крістіна Лебідь застерігає

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі попереджає, що шахраї провертають цю схему за допомогою Нової пошти

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За період повномасштабної війни українці стали значно більше користуватися поштою. Відправляють посилки для рідних, які знаходяться далеко, для військових, для переселенців, що потребують тих чи інших речей. Та, на жаль, це помітили й аферисти. Тепер вони знаходять собі жертви також через пошту. Про нову актуальну аферу, яка набирає популярності, розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

– Суть афери така: приходить повідомлення з Нової пошти, що до вас прямує посилка. Прізвище відправника ні про що не скаже, але примітка в «описі посилки» – там документи! Ось це примушує піти на пошту по відправлення. Адже зараз такий час, що хтозна, можливо, десь щось загубив і не помітив. Це перший гачок аферистів! – пояснює Олена-Крістіна. – На пошті ви отримуєте посилку, відкриваєте й бачите сертифікат на 500 гривень на товари для дому! Ще там є маленький кулончик із тризубом, який помітите не одразу. Внизу сертифіката вказаний сайт, де ви можете отоварити його й вибрати щось у подарунок на зазначену суму. Клас, правда? Але є умова: вам треба забрати цей кулон. Я зробила для вас фото крупніше. Аби було видно, що символіка – актуальна, без питань, але виконання – жах. І ціна за якість – десь 10 грн. Але оцінене відправлення в 265 гривень!

Звісно, хтось точно візьме цю посилку заради символу, наприклад. Адже повісити на шию невеличкий тризуб – хороша ідея. Хтось забере посилку заради подарунка на 500 грн. Але! Ніхто не стане на пошті в черзі перевіряти сайт, зазначений на сертифікаті… Окрім головної мисливиці за аферистами, звісно

– Я перевірила сайт із сертифікату. Його не існує! – говорить Лебідь. – Проте людина може швидко заплатити 265 гривень за кулон ціною в 10 грн, прийти додому, відкрити сайт і зрозуміти, що її кинули. Сайту нема, кулон неякісний, сертифікат можна викинути в смітник. Витратили свій час, пішли нібито за документами, отримали зовсім інше, влетіли на гроші та власний облом. Бережіть себе й не ведіться на сумнівні повідомлення про посилки!