«Мотор перемикається на космічну швидкість»: топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь

Головна викривачка шахраїв, ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» розповіла, які продукти дають їй стільки сил та енергії

Глядач звик бачити ведучу проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олену-Крістіну Лебідь мегаактивною та позитивною. Зірка завжди так і випромінює шалену енергію! Але як їй це вдається? Секрет відкрито! Олена-Крістіна ексклюзивно поділилася, що вся справа в перекусах на роботі. А ще розповіла, які саме продукти додають їй сил та настрою.

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– Перекуси – це взагалі моє все! Я, в принципі, харчуюся саме перекусами. Їм п’ять-шість разів на день, але небагато, – ділиться Лебідь. – До речі, особливо навесні в моїх перекусах активно домінує авокадо. Його ще називають «суперфуд для молодості та краси». Він покращує стан волосся, шкіри, нігтів. І, головне, авокадо – це антиоксидант. Тому мінус стреси, і плюс вулканічна енергія. Я завжди відчуваю, як мотор перемикається на космічну швидкість! Окрім авокадо є ще кілька порад щодо продуктів.

Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь:

Берете половинку авокадо. Посипаєте її чорним перцем і крапаєте трохи соєвого соусу. Далі посипаєте кедровими горішками та їсте ложкою. Смачно – капець! Гозинаки з насіння льону або соняшника. Я вважаю, що це взагалі ультраперекус! Насіння соняшника багате білком. І це краще, ніж м’ясо. Це енергія, енергія і ще раз енергія! До того ж воно теж містить антиоксиданти. Тому з перекусом покращується настрій, і ви бачите в кадрі мою вічно усміхнену фізію (усміхається). Салат! З будь-чого! Це можуть бути такі продукти: листя айсберга, чорнослив, соєвий соус, помідори, консервована квасоля, оливкова олія, кріп, волоський горіх… Змішую це все й тріскаю з підмугикуванням!

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