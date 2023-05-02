«Мотор перемикається на космічну швидкість»: топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь

Головна викривачка шахраїв, ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» розповіла, які продукти дають їй стільки сил та енергії
Глядач звик бачити ведучу проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олену-Крістіну Лебідь мегаактивною та позитивною. Зірка завжди так і випромінює шалену енергію! Але як їй це вдається? Секрет відкрито! Олена-Крістіна ексклюзивно поділилася, що вся справа в перекусах на роботі. А ще розповіла, які саме продукти додають їй сил та настрою.
– Перекуси – це взагалі моє все! Я, в принципі, харчуюся саме перекусами. Їм п’ять-шість разів на день, але небагато, – ділиться Лебідь. – До речі, особливо навесні в моїх перекусах активно домінує авокадо. Його ще називають «суперфуд для молодості та краси». Він покращує стан волосся, шкіри, нігтів. І, головне, авокадо – це антиоксидант. Тому мінус стреси, і плюс вулканічна енергія. Я завжди відчуваю, як мотор перемикається на космічну швидкість! Окрім авокадо є ще кілька порад щодо продуктів.
Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь:
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