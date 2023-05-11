Українська комедія і трилери від Netflix: топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі ексклюзивно порадила кіно, яке точно вразить

«Що подивитися?» – вічне питання. По пораду стосовно фільму чи серіалу пишемо друзям чи звертаємося до рейтингів на всіляких сайтах в інтернеті. А як щодо добірки від зірки? Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь поділилась фільмами, які вразили її останнім часом. Ловіть топ-5 кінокартин від знаменитості!

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Українська комедія «Люксембург, Люксембург»

– На першому місці, просто топчик! Офігенно! 10 з 10, – ділиться телеведуча. – Заради цього фільму я б навіть ініціювала український «Оскар»! У вигляді золотого тризуба (усміхається). І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв скоро розтягнуть на цитати.

Трилер від Netflix «Меню»

– На другому місці фільм, який починається так легко і красиво, а потім бац – вишуканий треш. Реально вишуканий! Точно 9 з 10, – розповідає Олена-Крістіна. – Очі вилазять на лоба. Сидиш у шоці від кожного нового повороту. Трилер, який захоплює як бультер’єр, і не відпускає до фінальних титрів. У мене навіть рагу згоріло в духовці (сміється).

Екшн-детектив від Netflix «Скляна цибуля»

– Цей фільм я б назвала трилером року! Ну, і Денієл Крейг – це просто пушка-петарда. Поставила б точно за це кіно 8 з 10, – говорить Лебідь. – Кайф і від непередбачуваності сюжету, і від іронічного стьобу.

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Трилер від Netflix «Винний»

– Моя оцінка теж 8 з 10. Цей фільм примусить на фіналі шукати свою щелепу. Повірте мені! – каже знаменитість. – Ще й головний герой – красунчик Джейк Джилленгол. Скажу так: це фільм з найнеочікуванішим фіналом!

Кримінальний трилер «У прямому ефірі»

– Цей фільм – просто рекордсмен за шоковими поворотами. Я разів сім підскакувала від «нежданчиків»! – зізнається Олена-Крістіна Лебідь. – Мел Гібсон – крутий перець (усміхається). Зіграв блискуче! Ну, і головний сюрприз – це, звісно, фінал. Думаю, теж 8 з 10!

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