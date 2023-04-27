«Читаю під настрій»: 3 книги-антидепресанти від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча Нового каналу поділилася улюбленою літературою
Книга може стати справжньою пігулкою для підняття настрою. Вона допомагає відволіктися, знайти натхнення й перенестися у зовсім інший світ. Ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь радить читати в доброму гуморі. А для цього варто обрати щось легке, спокійне та надихаюче. В рамках проекту з популяризації читання «Читаємо з любов’ю» від серіалу Нового каналу «Молода» та Yakaboo вона розповіла про свої улюблені твори. Ловіть топ-3!
Що почитати українською? Топ-5 книг від Віталіни Біблів
– Читаю під настрій. Книга для мене – це наче сходити в гості до душевного друга. Ось так сісти з ним за чайком і гомоніти про щось хороше (усміхається). Тому не сідаю за книгу в поганому настрої, – ділиться Олена-Крістіна Лебідь. – Дуже люблю читати на ніч. Хоча кажуть, що мозок погано сприймає інформацію перед сном. Але мені, навпаки, дуже затишно.
Про що книга?
Мотиваційний бестселер про тайм-менеджмент не просто навчить вас рано прокидатися. Автор ще й розкаже, як перша година дня визначає ваш успіх, підвищує продуктивність і допомагає знизити рівень стресу. За допомогою описаного в книзі методу самоорганізації кожен зможе встигати значно більше, ніж може уявити.
Про що книга?
У цьому своєрідному діалозі автора з Богом йдеться про секс, владу, гроші, шлюб, розрив, здоров’я, видиме й невидиме, правду і неправду. У формі запитань і відповідей розповідається про найважливіші істини та особисті людські проблеми.
Про що книга?
Колишній інженер з Google показує в своїй книзі з саморозвитку, що джерело щастя – всередині кожного. Ми можемо зміщувати рівень щастя на позитивний край емоційної шкали завдяки регулярним тренуванням розуму. Чед-Менг Тан розповів, як знайти це джерело й стати щасливішим.