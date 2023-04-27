«Читаю під настрій»: 3 книги-антидепресанти від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча Нового каналу поділилася улюбленою літературою

Книга може стати справжньою пігулкою для підняття настрою. Вона допомагає відволіктися, знайти натхнення й перенестися у зовсім інший світ. Ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь радить читати в доброму гуморі. А для цього варто обрати щось легке, спокійне та надихаюче. В рамках проекту з популяризації читання «Читаємо з любов’ю» від серіалу Нового каналу «Молода» та Yakaboo вона розповіла про свої улюблені твори. Ловіть топ-3!

Зараз дивляться

Що почитати українською? Топ-5 книг від Віталіни Біблів

– Читаю під настрій. Книга для мене – це наче сходити в гості до душевного друга. Ось так сісти з ним за чайком і гомоніти про щось хороше (усміхається). Тому не сідаю за книгу в поганому настрої, – ділиться Олена-Крістіна Лебідь. – Дуже люблю читати на ніч. Хоча кажуть, що мозок погано сприймає інформацію перед сном. Але мені, навпаки, дуже затишно.

«Чудовий ранок. Як не проспати життя», Гел Елрод

Про що книга?

Мотиваційний бестселер про тайм-менеджмент не просто навчить вас рано прокидатися. Автор ще й розкаже, як перша година дня визначає ваш успіх, підвищує продуктивність і допомагає знизити рівень стресу. За допомогою описаного в книзі методу самоорганізації кожен зможе встигати значно більше, ніж може уявити.

«Розмови з Богом», Ніл Доналд Волш

Про що книга?

У цьому своєрідному діалозі автора з Богом йдеться про секс, владу, гроші, шлюб, розрив, здоров’я, видиме й невидиме, правду і неправду. У формі запитань і відповідей розповідається про найважливіші істини та особисті людські проблеми.

«Радість зсередини», Чед-Менг Тан

Про що книга?

Колишній інженер з Google показує в своїй книзі з саморозвитку, що джерело щастя – всередині кожного. Ми можемо зміщувати рівень щастя на позитивний край емоційної шкали завдяки регулярним тренуванням розуму. Чед-Менг Тан розповів, як знайти це джерело й стати щасливішим.