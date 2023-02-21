«Це кидалово!»: Олена-Крістіна Лебідь розкрила поширену аферу з sms-розсилкою

Як розпізнати повідомлення, на які краще не реагувати? Пояснює ведуча «Аферистів в сітях» на Новому каналі

Щодня ми отримуємо по кілька sms-повідомлень від інтернет-магазинів або сайтів з послугами. Переважно це реклама або розсилки новин. І серед безлічі повідомлень часто можна знайти «підклади» від шахраїв. Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь у деталях розповіла про одну з таких афер. Ще й наочний приклад показала. Запам’ятовуйте!

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– Отримала sms-розсилку від аферистів і одразу поділюся з вами. Будьте уважні! Це кидалово! – каже Олена-Крістіна.

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Телеведучій на мобільний надійшло повідомлення нібито від відділу кадрів «eBay» Україна, який запропонував їй роботу вдома по телефону від 1000 гривень на день. Мовляв, це унікальна пропозиція лише для 800 осіб, і якщо ви погоджуєтесь, то перейдіть за посиланням у Telegram. Олена-Крістіна Лебідь одразу зрозуміла – це кидалово!

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– Після переходу на посилання з повідомлення в Telegram вам почнуть розповідати, що жодних вкладень не потрібно. Але! Попросять зареєструватися на сайті вакансій контрактного роботодавця або конкретної фірми. Ще й оплатити преміум-акаунт. Звісно, може бути щось інше, але головна умова – заплати гроші, не почавши працювати. У результаті, навіть не помітивши, можна віддати дві тисячі гривень за те й за се. Вони можуть вигадати різні причини, але «це ж для того, щоб ви почали працювати просто сьогодні!»

У своїй розсилці шахраї можуть користуватися назвами найвідоміших компаній, тому пильнуйте:

– Подібні sms можуть приходити й від псевдо- «Розетки», «AliExpress», «еBay», «Amazon». Шахраї користуються іменами великих відомих брендів, розуміючи, що на це клюнуть. Не ведіться! І бережіть себе! – підсумувала Олена-Крістіна Лебідь.