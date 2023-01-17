Приманка – хороша зарплатня! Олена-Крістіна Лебідь попереджає про небезпечну аферу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», що показував Новий канал, розповіла про схему шахраїв, які діють на сайтах пошуку роботи

Здавалося б, звичайне оголошення про роботу, а насправді – підступна афера. Експерт із викриття шахраїв, ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь каже, що навіть під час війни таких випадків, на жаль, не меншає. Одну з найпопулярніших схем вона розібрала докладно, щоб убезпечити українців.

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— Друзі, якщо ви шукаєте роботу/фриланс, то це — для вас. Увага! Дуже поширена афера, – каже телеведуча. – Наприклад, ваше резюме висить на якомусь сайті з вакансіями. Або ви самі можете натрапити на сайти фрилансу, де шукають співробітників для віддаленої роботи. Важливо: в обох випадках вам надішлють посилання на сайт роботодавців (ну, нібито). Від вас потрібна буде дрібниця – зареєструватися там лише за 150 грн. За умови отримання роботи – дрібниця.

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Але саме це і є головною зачіпкою, щоб розпізнати аферу. У протилежному випадку ви, швидше за все, потрапите на гачок до шахрая. Будьте пильні!

– Після реєстрації сайт запропонує вам безліч вакансій, але це афера, – наголошує Олена-Крістіна. – Робота на зразок «збирати браслетики», «передруковувати тексти у ворді», «збирати ручки». ЗП хороша – десь 25-29 тисяч грн! Ви напишете будь-кому, і «роботодавець» одразу візьме вас на роботу! Одна умова: оформити все через безпечний договір! Погодьтеся, це викликає довіру. Та щоб укласти його, потрібно купити на цьому сайті преміум-акаунт на місяць за 1000 грн. Але ж ви вже на гачку! Вас узяли на роботу, тому й купуєте преуміум.

Якщо ви думаєте, що 1150 грн – це все, що аферист заробляє на людині у цій схемі, то помиляєтеся.

– Щоб запрацювала послуга «безпечний договір», преміум-акаунт треба купити на два місяці, – продовжує Лебідь. – Ви платите ще 1000 гривень, і далі відбувається диво. «Роботодавець» одразу кидає на ваш акаунт на цьому сайті 27 тисяч грн. Після вам надходить повідомлення, що вивести їх потрібно терміново – сьогодні до 22:00. Але, за правилами сайту, можливе виведення суми лише понад 30 тисяч грн. А у вас на акаунті лише 27. І що? Ви докидаєте три тисячі гривень, сподіваючись, що за п’ять хвилин отримаєте на карту30.

Ви вважаєте, вже фінал? Ні, аферист-«роботодавець» заморочився з цією схемою.

– Потім виявляється, що вивести суму в 30 тисяч грн можна, лише сплативши комісію у дві тисячі. Відчуваєте, як міцно тримає гачок? Ви на цей час вже перевели на сайт 7150 грн! І вам дуже кортить отримати ці 30 тисяч, – каже Олена-Крістіна Лебідь. – Але раптом сайт видає помилку та повідомляє: «Оскільки у вас немає верифікації, сплатіть повторну комісію – дві тисячі грн»! Ось десь тут люди починають розуміти, що це афера. Але ви мотайте на вус і красиві чолки всі деталі афери зараз, щоб дізнатися про неї, не втративши жодної гривні. Бережіть себе!

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