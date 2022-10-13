«Попросила видалити всі фото зі мною, всі листування»: Олена-Крістіна Лебідь – про виїзд мами з окупації

Головна експертка з викриття шахраїв, ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі зізналась, яких правил дотримувалася, коли чекала на маму з Херсона

На жаль, багато українців зараз живуть під російською окупацією. Комусь вдалося вирватися, хтось не наважується. Після семи місяців у Херсоні мама зіркової ведучої проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олени-Крістіни Лебідь таки змогла виїхати! Зараз, згадуючи ті складні дні в дорозі, жінки зізнаються: переживали, що росіяни довідаються, чия це мама.

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– Моя позиція з першого дня війни була однозначною та прозорою: на нас напала країна варварів та агресорів – раша. Україна – наша земля, і гнати їх усіх у шию до самого пекла. Тож я попросила маму за два дні до виїзду видалити всі фото зі мною, всі листування, повністю знести Telegram. Оскільки там були українські пабліки, котрі я їй надсилала і просила підписатися, щоби вона була в курсі, що відбувається поза окупацією, – поділилася телеведуча в інтерв’ю виданню ТаблоID. – У місто завжди просила виїжджати без телефона, адже могли запросто зупинити на вулиці та відібрати його для огляду. А що може відповісти беззахисна жінка чуваку з автоматом?

Поки мама була в дорозі, Олена-Крістіна Лебідь постійно тримала з нею зв’язок у Viber.

– Перед кожним КП вона писала: «Ми зупинилися. КП. Огляд. Водій дуже нервується». Та не лише водій нервувався у той момент. Я теж, – зізнається ведуча «Аферистів в сітях». – Того дня ми з коханим паралельно мчали до Запоріжжя, щоб там зустріти маму. Адже туди і звозять усіх, хто зумів вирватися з окупації. Я боялася написати їй у відповідь щось не те. Що можуть прочитати орки, наприклад, і зірвати весь виїзд. Думала над кожним словом! Писала: «Люблю, дуже чекаю! Обіймаю!» Боялася навіть написати: «Все буде добре!» А раптом це прочитає орк і навмисне зробить погано!»

На щастя, мамі Олени-Крістіни вдалось благополучно доїхати та зустрітися з донькою. Зараз вони живуть у Києві та насолоджуються часом, який проводять разом. І, звісно, нагадують вмикати Новий канал щосуботи об 11:30, аби не пропустити свіжі випуски нового сезону проекту «Аферисти в сітях».