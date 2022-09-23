«Перевів передоплату, а машини не побачив»: Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу з купівлею авто онлайн

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», що показує Новий канал, розповіла, як не потрапити на гачок інтернет-шахрая

Майже сім місяців Україна живе у стані війни проти росії. ЗСУ б’ються на передовій, а волонтери – в тилу. Один з найпоширеніших запитів від військових – автомобілі. Та слід враховувати, що скрізь можна потрапити на гачок шахраїв! Навіть у цій сфері. Одну з поширених афер з купівлею авто показала ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі. Схему знали ще у 2021 році, та вона може працювати й зараз.

Зараз дивляться

– Такі аферисти нормально почуваються, кидаючи людей через Viber. Вони отримують передоплату, лежачи на дивані, і зникають. В цьому головна суть афери, – каже Олена-Крістіна. – До нас звернулася жертва цього обману – Аркадій. Напередодні він хотів купити машину і знайшов привабливе оголошення. Тачку шукав давно, а тут ще й низька ціна. Головна приманка афери!

«Залицяльник-іноземець»: Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу на п’ять тисяч доларів

Аркадію пообіцяли пригнати авто. Як з’ясувалося, спочатку аферист взяв з клієнта передоплату у розмірі 500 доларів. А потім регулярно просив ще грошей, нібито на бензин чи вирішення проблем на митниці.

– Такі люди будуть просити гроші, доки людина скидуватиме. Поки клієнт це робить, аферист вигадає все що завгодно! – зазначає ведуча. – Покупець вірить, бо думає, що той пристойний продавець. Аферист навіть скрін паспорта у переписці може прислати – як доказ, що він реальна людина. А документ – фальшивий, бо належить випадковій людині з інтернету. Шахрай знає, що покупець не буде перевіряти. Жертва афери Аркадій перевів загалом 750 доларів, а машини так і не побачив… А найбільша проблема в тому, що афериста неможливо знайти! На зустрічі він не ходить, а за номером телефону це зробити нереально. Тому і продовжує «кидати» людей щодня.

«Фотосесія для відомого бренду»: Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу

Свіжі афери та їх майстерне викриття дивіться у четвертому випуску проекту «Аферисти в сітях» вже у суботу, 24 вересня вересня, об 11:30 на Новому каналі!