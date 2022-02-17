Квест із подарунком: Олена-Крістіна Лебідь влаштувала коханому незвичайний День Валентина

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) знайшла небанальний спосіб вручити подарунок своєму коханому

День святого Валентина – зайва нагода нагадати своїм другим половинкам, наскільки сильно ви їх кохаєте. І зробити це можна дуже оригінально. Як, наприклад, ведуча проекту «Аферисти в сітях» (сьомий сезон Новий канал покаже у травні) Олена-Крістіна Лебідь.

— Я допізна була на роботі, але вранці отримала просто чарівний повітряно-зефірний букет, – розповіла Крістіна. – А ввечері ми мали квест «LOVE». Я приїхала, з’їла свою улюблену страву — пюрешку з солоними помідорами — і квест розпочався! Його я встигла приготувати ще вранці, – пояснила Олена-Крістіна. — Спостерігала за всіма етапами з азартом і переживаннями, ніби це я проходжу квест, і в кінці саме на мене чекає подарунок-виграш.

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Коханий ведучої — екс-віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко — шукав підказки по всьому дому, розгадував ребуси та натяки в записках, що залишила Лебідь.

— У кінці він зіткнувся з головною дилемою — скринькою на замку, всередині якої лежав подарунок. А на замку — записочка: «Що зробила Герда, щоб урятувати Кая від чарів Снігової королеви? В найважливішу мить?» Відповідь на це запитання і підказувала, де ключик від замка, який висів на скриньці.

Який подарунок отримав Павло Розенко, залишиться секретом. Але Олена-Крістіна запевняє: він йому сподобався, як і сам квест.

Сьомий сезон «Аферистів в сітях» – у травні 2022 року на Новому каналі!