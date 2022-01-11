Олена-Крістіна Лебідь вперше стала на сноуборд: «Кохання з першого шмяку»

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, як і де провела новорічні та різдвяні свята

Подорожі Україною — один з улюблених видів відпочинку ведучої проекту «Аферисти в сітях», сьомий сезон якого Новий канал покаже навесні 2022 року, Олени-Крістіни Лебідь. Тому новорічні та різдвяні свята дівчина разом зі своїм коханим — екс-віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком провела далеко від Києва та опанувала новий вид спорту.

— Ми їздили в Карпати, в район лижних трас — Подобовець, Пилипець, Ізки. Інших варіантів не було, адже хотіли покатушок, а це точно Карпати! – зізналася Олена-Крістіна. – Я вперше стала на сноуборд! І виявилося, що це кохання з першого шмяку (сміється)! Кохання спершу нерозділене, тому що шмяки були постійними. Але з третього разу я поїхала сама. І сталося, як в «Аватарі» — злиття з літаючим Турук Макто! Захоплення і вереск! Це моє! Виявилося, що сноуборд – це танець! Суміш танго-фламенко-тверка та нижнього брейк-дансу (сміється).

Відпустку Лебідь проводила не лише стоячи на сноуборді — вона каталася на лижах, розслаблялася у місцевих лазнях і карпатських чанах, читала книжки біля каміна. А ще насолоджувалася приголомшливими українськими природою та архітектурою.

— Можу рекомендувати відвідати озеро Синевір. Влітку там точно свіжіше й яскравіше, але взимку теж свій шарм: водний кристал, оточений смереками у снігових шубах. Сподобалося Мукачеве — під зливою не встигли роздивитися все, але місто красиве й атмосферне. Ще дуже гарний Кам’янець-Подільський. Начебто через телепорт зробили крок у Європу! Архітектура маленьких затишних вуличок та величних костелів вражає. А після прогулянки відкрили суперсмачне місце – кафе «Loft 26». У меню і традиційні карпатські страви, і європейські. Смачно так, що мало не тарілки облизувала. До речі, відзначено табличкою нашого «Ревізора»! Заслужено! — зазначила ведуча Нового каналу.

Дивіться сьомий сезон «Аферистів в сітях» весною 2022 року на Новому каналі!