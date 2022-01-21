Олена-Крістіна Лебідь попередила про хитрий прийом аферистів

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, які слова можуть використати шахраї, щоб обдурити довірливих людей

Олена-Крістіна Лебідь знає про шахрайські схеми все, адже вже понад п’ять років вона викриває їх у проекті «Аферисти в сітях». Поки знімається сьомий сезон (Новий канал покаже його вже цієї весни), пропонуємо дізнатися про хитрий прийом аферистів, за допомогою якого вони завойовують довіру.

— Напружтеся, коли незнайома людина буквально через п’ять хвилин після знайомства або під час інтернет-покупки в другому повідомленні починає вам писати зі зменшувальними суфіксами у стилі: «Ірочко, я просто хвилююся, що ваш товар заберуть…» Насправді це маніпуляція, – попередила Олена-Крістіна. — Включення в нас стану дитини, коли з нами сюсюкалися й говорили Мариночка, Оксаночка. Зменшувальні суфікси викликають у людини дитячі спогади.

Олена-Крістіна Лебідь вперше стала на сноуборд: «Кохання з першого шмяку»

Психіка розслабляється, людина стає довірливішою — у такому стані її легше обдурити. Цим аферисти й користуються.

— Тому якщо якась невідома людина починає вимовляти ваше ім’я у зменшувальній формі та входити до зони зближення, треба замислитися, — зазначила ведуча Нового каналу. – Зі мною реально цей трюк працює, помічаю по собі. Коли кажуть Кріс, зрозуміло, я на роботі. А щойно скажуть Крістіночка, вже все (усміхається). Але в мене вчасно включається критичне мислення, розумію, що це просто такий хід.

Прем’єра сьомого сезону «Аферистів в сітях» – вже цієї весни на Новому каналі!