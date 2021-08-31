Олена-Крістіна Лебідь стала ельфійкою: мрія будь-якого геймера (фото)

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) приміряла костюм казкового персонажа

Підписники Олена-Крістіни в соцмережах знову в захваті! Ведуча приміряла на себе костюм чарівного персонажа – ельфа – та виклала фото у цьому образі в свій Instagram.

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На знімці Олена-Крістіна Лебідь в чорних лосинах та в чорних чоботах на підборах, у зеленому топі та навіть з нарощенними ельфійськими вушками! До того ж, вона, як справжній ельф з роману Толкіна, стріляє з луку та стріл.

– Сьогодні в Ізінгарде немає електрики. Чекаємо електрика Бораміра! – написала ведуча під фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Цікаво, для чого ж Олена-Крістіна приміряла костюм ельфійки? Точно невідомо, але можна припустити, що таким чином ведуча готується до фестивалю Comic Con Ukraine 2021, який відбудеться у Києві вже в ці вихідні, 4-5 вересня. До речі, програму фестивалю Comic Con Ukraine 2021 та список зіркових гостей, можеш прочитати на сайті Нового каналу.

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