Олена-Крістіна Лебідь стала ельфійкою: мрія будь-якого геймера (фото)
Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) приміряла костюм казкового персонажа
Підписники Олена-Крістіни в соцмережах знову в захваті! Ведуча приміряла на себе костюм чарівного персонажа – ельфа – та виклала фото у цьому образі в свій Instagram.
Романтичні світанки з вудкою в руках: Олена-Крістіна Лебідь – про поїздку у Вилкове
На знімці Олена-Крістіна Лебідь в чорних лосинах та в чорних чоботах на підборах, у зеленому топі та навіть з нарощенними ельфійськими вушками! До того ж, вона, як справжній ельф з роману Толкіна, стріляє з луку та стріл.
– Сьогодні в Ізінгарде немає електрики. Чекаємо електрика Бораміра! – написала ведуча під фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Цікаво, для чого ж Олена-Крістіна приміряла костюм ельфійки? Точно невідомо, але можна припустити, що таким чином ведуча готується до фестивалю Comic Con Ukraine 2021, який відбудеться у Києві вже в ці вихідні, 4-5 вересня. До речі, програму фестивалю Comic Con Ukraine 2021 та список зіркових гостей, можеш прочитати на сайті Нового каналу.
Читай також:
Як визначити, що вам написав «мудак»: лайфхак від Олени-Крістіни Лебідь
Олена-Крістіна Лебідь показала свого фотографа та «морських русалок»: ви точно здивуєтесь