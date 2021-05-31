«Ношу газовий балончик»: чи боїться Олена-Крістіна Лебідь помсти аферистів?

Найсміливіша ведуча Нового каналу розповіла, що відбувається з шахраями після зйомки «Аферистів в сітях»

За шість сезонів гостросоціального проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка, його ведуча Олена-Крістіна Лебідь викрила десятки схем шахраїв, завдяки яким ті виманюють гроші у довірливих співгромадян. Що ж відбувається з аферистами після зйомки, запитаєте ви. Відповідаємо.

— Аферистів ми здаємо в поліцію, але не показуємо цей процес. Просто це технічні моменти, які народу дивитися нецікаво, — зізналася ведуча Олена-Крістіна Лебідь. — Так що далі ці шахраї вже не користуються довірою хлопчиків і дівчаток.

Олену-Крістіну Лебідь запросили працювати в ескорті

Після такого у аферистів може виникнути бажання помститися дівчині, яка виводить їх на чисту воду. Але Олена-Крістіна Лебідь їх не боїться.

— Як аферисти будуть мстити, якщо ніхто їх не відпускає? Хіба що їх друзі та група підтримки, але з моїм графіком мене неможливо застати десь — на роботу виходжу рано вранці, а додому повертаюся дуже пізно. А Новий канал — це фортеця, в яку неможливо прорватися, — сміється ведуча. — Але газовий балончик з собою я, до речі, ношу.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в мережах» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!