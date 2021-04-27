Плюшевий Термінатор: Олена-Крістіна Лебідь — про секрет щасливих стосунків з бойфрен-дом

Ведуча «Аферистів в сітях» на Новому каналі зізналася, що робить її зв’язок з Павлом Розенком особливим

Більше двох років Олена-Крістіна Лебідь — ведуча проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал презентує 10 травня — зустрічається з екс-віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. Їхні стосунки — міцні й органічні, а почуття зашкалюють щодня.

— Я завжди думала, що секрет щасливих стосунків є. Але тільки зараз зрозуміла — його немає. Тому що щасливими відносини робить тільки кохання. Ось воно — ваш плюшевий Термінатор! Йому начхати, що ви вирішили посваритися або побурчати. У нього одне налаштування — щастя, — розповіла Олена-Крістіна Лебідь в інтерв’ю журналу «Теленеделя». — Тому воно швидко дає вам по голові — і ви знову в раю, забули, про що бурчали і чого пихкали. І це за умови, що я — людина запальна, як факел! Але в боротьбі з цим плюшевим Термінатором завжди перемагає воно.

Зламайте схему: головна порада Олени-Крістіни Лебідь для боротьби з аферистами

Крім того, Олена-Крістіна та Павло схожі характерами й поглядами на життя — це постійно рятує їх від рутини.

— Ми обидва — з пристойним почуттям гумору. Це розфарбовує навіть найсіріші будні, — сказала з посмішкою ведуча Нового каналу. — А сюрпризи — це взагалі наше хобі. На рівному місці робимо їх мало не щодня.

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!