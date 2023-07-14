Догонялки с собакой и фильм для души: как восстанавливается Елена-Кристина Лебедь

Ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» дала действенные советы, как перезагрузиться и расслабиться после работы

У каждого есть проверенные годами варианты отдыха и подзарядки после сложного рабочего дня. Но иногда интересно узнать, как восстанавливаются другие. Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь поделилась, как отдыхает она.

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– Как именно прийти в себя после рабочего дня, зависит от того, насколько этот день был «прибацаный». Если уровня «капец-дурдом», то я обязательно вечером долго гуляю с Сарой. Лучше всего отвлекает от дурдома другой дурдом, но веселый и шкодный, – смеется Елена-Кристина. – Моя Сара ужасно любит гулять. А я – развлекай, палки бросай, за мячиком бегай, в догонялки играй. Словом, не филоню. За троих себя выгуливаю! Организм точно получает шквал кислорода, запахов леса и кучки мусора, которую пытается разведать носом Сара.

Часто Елену-Кристину Лебедь спасает от усталости и расслабляет старый проверенный способ – просмотр чего-нибудь интересного.

– Если день уровня «ретроградный Меркурий нервно курит в углу», то здесь обязателен фильм из коллекции «для души», – говорит телеведущая. – Посоветую, кстати, свеженький из посмотренных в последнее время. Называется «Миссис Харрис едет в Париж». Понравится всем! Фильм легкий, положительный, душевный и очень сердечный.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь рассказывала, что увлекается триллерами. Среди рекомендаций от звезды: «Меню», «Стеклянный лук», «Виновный» и «В прямом эфире».